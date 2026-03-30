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Cowboy é eliminado do BBB 26 e Milena atende Big Fone

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/TV Globo) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/bbb/cowboy-e-eliminado-do-bbb-26-e-milena-atende-big-fone/

Participante deixa o reality com alta rejeição e sister movimenta o jogo com ligação decisiva

Rio de Janeiro – O participante Alberto Cowboy foi o 10º eliminado do Big Brother Brasil 26, neste domingo (29), com 67,95% da média dos votos. Ele disputava o Paredão com Leandro Boneco e Jordana, que permaneceram no programa com 28,74% e 3,31%, respectivamente.

Com a eliminação, o empresário também teve desempenho negativo no fantasy game do reality, acumulando -35 pontos na rodada. A pontuação inclui penalidades pela saída do programa e pela indicação ao Paredão feita pela líder Ana Paula Renault.

Ainda no domingo, o jogo ganhou novos desdobramentos com o toque do Big Fone. A sister Milena atendeu à ligação e vai poder indicar uma pessoa direto pro paredão.

A sequência de acontecimentos intensificou o ritmo do reality, que segue com novas reviravoltas e disputas entre os participantes.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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