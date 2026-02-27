BBB26: Na liderança, Samira revela quem indicará ao paredão: “Tenho justificativa suficiente”

Samira revelou seu voto direto no ‘Quarto do Líder do BBB 26’ em conversa com aliados sobre quem mandará no próximo Paredão, que será formado no domingo, 1, e a eliminação ocorrerá na terça, 3. Mas nesta semana, a berlinda será falsa, como foi comunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última quinta-feira, 26.

“Vou no Umberto [Alberto Cowboy] e tenho justificativa suficiente”, revelou ela, que é a Líder da Semana, demonstrando que já definiu em pouco tempo de seu reinado.

Na conversa, Ana Paula pensou a possibilidade de ir ao Paredão: “Se não for para ficar aqui, eu não vou ficar fazendo hora extra. Pra mim não faz sentido”, comentou a jornalista e ex-integrante do Fofocalizando (SBT).

Em seguida, Milena avaliou o que é necessário eles ganharem a Prova do Anjo: “Se Jonas ganha, ele imuniza Alberto. Se Alberto ganha, ele imuniza Jonas. Temos que fazer de tudo para ganhar esse Anjo”, declarou a recreadora de festa infantil.

Depois, o grupo no Quarto do Líder conversou sobre o fato da gaúcha chamar Alberto de Umberto.

Saiba mais sobre Samira na Liderança

Antes, Samira aciona a Central do Líder no cômodo real para ver seu mural de fotos. Ela,e então, tomou a decisão de selecionar a imagem de sua vitória na disputa, mas acabou notando que seus adversários não demonstram felicidade com o momento: “Olha aqui, olha isso! Gente, que horror”, reagiu Ana Paula Renault à foto. “Cara de enterro foi essa?”, retrucou a Líder.

“Olha a cara dela ali! Deixa a foto, acho inclusive que essa foto tá bem importante”, indagou a jornalista, comentando sobre a expressão da atriz Solange Couto. “Uma coisa é ficar triste porque perdeu a prova, outra coisa é você ficar assim”, comentou Juliano Floss. “O nosso ex-grupo tá mais p*** que os adversários nossos do início do programa”, dispara Ana Paula.

“Tudo bem que eu acho que nossos adversários são bem falsos na hora do ao vivo, porque agora, se você for lá embaixo, você vai ver a cara do Cowboy”, reflete o dançarino. “Os únicos que não bateram palmas, de certa forma. Olha isso”, finaliza Samira.

amazonianarede

Areavip Matheus Nunes