Enquanto Sul enfrenta frio, Norte inicia período mais quente do ano; entenda fenômeno

Inverno no Hemisfério Sul começou oficialmente com o solstício, enquanto no Norte se inicia o chamado “verão amazônico”.

Enquanto a maior parte dos estados brasileiros, especialmente na região Sul, enfrenta temperaturas negativas e a primeira onda de frio do inverno — com pico previsto para esta quarta-feira (25) — o Amazonas e mais seis estados do Norte dão início ao chamado verão amazônico, período de calor intenso e baixa umidade que ocorre entre o fim de junho e setembro.

O inverno começou oficialmente no Hemisfério Sul na sexta-feira (20), às 23h42, com o solstício. Meteorologistas previam uma onda de frio recorde em várias cidades do país, com geadas — previsão que se confirmou. No Sul, plantações amanheceram congeladas e carros ficaram cobertos por uma fina camada de gelo.

Na Região Norte, porém, o início da estação marca, na prática, o começo do período mais quente e seco do ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas nas capitais da região devem ficar acima dos 20°C durante toda a semana, em contraste com o frio que avança no Sul.

Das sete capitais da região Norte, apenas Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) devem sentir efeitos de uma frente fria até sexta-feira (27), mas sem impactos relevantes na temperatura, segundo o Inmet.

Em Manaus, o dia mais frio desta semana deve ser quinta-feira (26), com temperaturas entre 22ºC (mínima) e 30ºC (máxima).

Nas últimas 24 horas, o Rio Negro na capital amazonense deixou de subir, refletindo o início do verão amazônico, período de calor intenso e baixa umidade que reduz as chuvas. Até então, o rio vinha apresentando uma elevação lenta de cerca de 1 centímetro, estabilizando agora em 28,97 metros.

Segundo o Climatempo, o verão amazônico ocorre durante a estação seca, quando as chuvas diminuem e as temperaturas sobem significativamente, ultrapassando os 35ºC, com sensação térmica que pode chegar a 40ºC em algumas cidades.

Apesar do nome, o “verão” na Amazônia não segue a definição tradicional das estações climáticas, já que a região tem apenas duas estações bem definidas: o período chuvoso, chamado de inverno amazônico, e o período seco ou menos chuvoso, conhecido como verão amazônico.

“Ao contrário do restante do país, onde as estações são bem definidas, na Região Norte temos o período chuvoso — o inverno amazônico — e o período menos chuvoso, chamado verão”, explicou a meteorologista Andrea Ramos.

Por que o Norte esquenta enquanto o Sul esfria?

Isso está ligado ao comportamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um cinturão de nuvens que influencia as chuvas na região Norte.

“Com o avanço do inverno no Hemisfério Sul e o resfriamento dos oceanos, a ZCIT migra para o hemisfério Norte, o que provoca a redução ou até a interrupção das chuvas na Amazônia. Como resultado, a umidade diminui e as temperaturas sobem, caracterizando o verão amazônico”, informou o Climatempo.

Enquanto isso, no Sul do país, o cenário é bem diferente. Na serra catarinense, a cidade de Urupema — conhecida como a “capital do frio” — registrou -8,03°C nas primeiras horas desta quarta-feira. No estado, 30 cidades tiveram temperaturas negativas.

Situação similar ocorre no Paraná, com 19 municípios abaixo de zero, e no Rio Grande do Sul, onde 11 cidades também registraram marcas negativas.

Por Sabrina Rocha, g1 AM