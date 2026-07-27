Flamengo fica no empate com o São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão

Rubro-Negro ficou no 1 a 1 no Maracanã e perdeu a oportunidade de reduzir a diferença para o topo da tabela

Rio de Janeiro – Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 neste domingo (26), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro no segundo tempo, mas Calleri marcou de cabeça e garantiu o empate para o Tricolor.

Nos minutos finais, Samuel Lino chegou a balançar as redes para o Flamengo, mas o gol foi anulado por impedimento após análise do sistema de impedimento semiautomático.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 38 pontos e pode ver o líder Palmeiras ampliar a vantagem na tabela. Já o São Paulo soma 26 pontos, ocupa a 12ª colocação e segue sem vencer no campeonato.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Internacional, na quarta-feira (29), às 19h30, no Beira-Rio. O São Paulo volta a campo apenas pela 22ª rodada, no dia 8 de agosto, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

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Por D24