Endrick e Rayan são os mais jovens na Copa do Mundo desde Ronaldo

Atacantes de 19 anos estão entre nomes experientes da lista de convocados por Carlo Ancelotti

Rio de Janeiro – Entre nomes experientes na seleção brasileira, Endrick e Rayan se destacaram na lista de convocados por Carlo Ancelotti pela idade. Os atacantes de 19 anos são os mais jovens a defender o Brasil em uma Copa do Mundo desde Ronaldo, que levantou a taça do Mundial em 1994, aos 17 anos.

Os caçulas da atual equipe brasileira nasceram em 2006, com um intervalo de 23 dias. Endrick nasceu em 21 de julho, enquanto Rayan é de 3 de agosto.

Nas redes sociais, ambos os jogadores agradeceram a confiança de Ancelotti. “A minha primeira Copa com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agora é representar a nossa nação, vamos com tudo juntos sempre!”, escreveu Endrick, do Lyon.

Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: ser convocado pela primeira vez para uma Copa do Mundo para representar a seleção do meu país”, disse Rayan, do Bournemouth. “Vestir essa camisa é uma honra indescritível. Prometo dar o meu máximo e representar meu país com orgulho, humildade e coração.”

Emprestado pelo Real Madrid, o camisa 9 do Lyon estreou no Palmeiras em 2022 e no ano seguinte foi convocado para a seleção pela primeira vez. Desde então, jogou 15 partidas pelo Brasil, intercalando entre Copa América, eliminatórias e amistosos.

Já Rayan, revelado pelo Vasco, vai ao Mundial com apenas 15 minutos em campo vestindo a amarelinha. O jogador do Bournemouth atuou no final da vitória do Brasil contra a Croácia por 3 a 1 em março.

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Do R7 Portal d24am