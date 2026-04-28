Vila Olímpica de Manaus abre vagas para natação de crianças e adolescentes

Inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (28) e devem ser realizadas presencialmente

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) abriu, nesta terça-feira (28), novas vagas para a modalidade de natação do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), destinadas para crianças e adolescentes. As vagas serão limitadas por turmas e as inscrições serão realizadas presencialmente na Vila Olímpica de Manaus, na zona centro-oeste.

“O nosso objetivo é garantir, gratuitamente, que crianças e adolescentes dos níveis intermediário e avançado na natação tenham acesso a uma estrutura adequada e a profissionais qualificados. A nossa Vila Olímpica de Manaus é um espaço completo, que permite oferecer atividades com segurança e qualidade para crianças, adolescentes e adultos”, destacou o secretário da Sedel, Bruno Pires.

Para a natação, a faixa etária é de 8 a 17 anos. No turno matutino, as aulas acontecem em dois blocos de dias (terça/quinta e quarta/sexta), com horários que variam entre 7h e 9h. E o turno vespertino serão três horários diferentes em cada bloco de dias: às 14h, 15h e 16h

A iniciativa amplia o acesso da população à prática esportiva, fortalecendo a política pública de incentivo ao esporte e à qualidade de vida. No momento da inscrição o interessado deve fornecer os seguintes documentos: RG, CPF do responsável e aluno, comprovante de residência do responsável, comprovante escolar, foto 3×4 e número de telefone.

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Com informações da Assessoria Portal d24am