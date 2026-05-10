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Brasil fatura três bronzes no GP de Astana de judô

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: © Marcio Rodrigues/MPIX/CBJ) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/brasil-fatura-tres-bronzes-no-gp-de-astana-de-judo/

Rafaela Silva, Nauana Silva e David Lima colocam Brasil no pódio

Brasília – Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-70kg) e David Lima (-81kg) conquistaram três medalhas de bronze para a delegação brasileira, no segundo dia das disputas do GP de Astana (Cazaquistão) de judô. Neste sábado (9), as vitórias nacionais começaram com a campeã olímpica Rafaela Silva. Essa foi a quarta medalha dela na temporada de 2026.

Na luta da medalha no Cazaquistão, Rafaela enfrentou a holandesa Joanne Van Lieshout, campeã mundial em 2024 e, inclusive, adversária que também venceu na caminhada até o título na etapa de Paris. Em Astana, a brasileira voltou a vencer e virou o histórico entre as duas, agora 2×1.

A segunda medalha brasileira foi de Nauana Silva, que disputou seu primeiro Grand Slam em nova categoria, o -70kg. Ela chegou em Astana como 55ª do ranking mundial, após a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano, há três semanas, sua estreia oficial no peso médio. Na disputa pela medalha, ela enfrentou a polonesa Aleksandra Kowalewska e também venceu por yuko.

Fechando a participação verde e amarela neste sábado, David Lima (até 81kg) garantiu o lugar no pódio vencendo o cazaque Doskhan Zholzhaxynov. A campanha dele teve quatro vitórias em cinco lutas.

O GP segue até este domingo (10) no Cazaquistão. O Brasil enviou 19 atletas para o torneio.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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