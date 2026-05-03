40 dias para a Copa: além de Cristiano Ronaldo, veja quem mais lidera lista 40+

Conheça os veteranos que desafiam a biologia e buscam participações históricas nos gramados da América do Norte

Mundo – A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou, e enquanto o futebol se torna cada vez mais físico e intenso, alguns nomes provam que experiência ainda pesa e muito. A poucos dias do torneio, uma geração de veteranos desafia o tempo e mantém vivo o sonho de brilhar no maior palco do esporte.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue ampliando números impressionantes e chega para mais uma Copa do Mundo com um objetivo claro: conquistar o único título que ainda falta em sua carreira. Mesmo atuando fora do eixo europeu, o atacante continua sendo decisivo e símbolo de longevidade no futebol moderno.

Luka Modrić (Croácia)

Outro nome que atravessa gerações é Luka Modrić. Prestes a completar 40 anos durante o torneio, o meio-campista mantém sua relevância técnica e liderança na seleção croata. Após chegar perto do título em 2018 e subir ao pódio em 2022, ele tenta escrever o capítulo final com um desfecho histórico.

Guillermo Ochoa (México)

No gol, a experiência também faz diferença. Guillermo Ochoa, aos 40 anos, pode alcançar a marca de seis Copas do Mundo disputadas, com o bônus de atuar diante de sua torcida. Conhecido por grandes atuações em Mundiais, o mexicano ainda inspira confiança em momentos decisivos.

Edin Džeko (Bósnia)

Já Edin Džeko, próximo dos 40 anos, segue como peça-chave de sua seleção. Artilheiro histórico da Bósnia, ele representa não só a qualidade técnica, mas também a esperança de uma campanha surpreendente.

Os veteranos que abriram os caminhos

Se hoje esses jogadores desafiam o tempo, eles seguem uma tradição construída por nomes históricos. O recorde de jogador mais velho em campo pertence a Essam El-Hadary, que atuou em 2018 com mais de 45 anos. Antes dele, Faryd Mondragón já havia impressionado ao jogar uma Copa aos 43.

Entre os atletas de linha, o legado de Roger Milla permanece inesquecível. Aos 42 anos, ele marcou gol em Mundial e virou símbolo de vitalidade no esporte. Outros goleiros como Pat Jennings e Peter Shilton também prolongaram suas carreiras em alto nível, reforçando a ideia de que a posição favorece a longevidade.

E quando se fala em títulos, nenhum exemplo é mais emblemático que Dino Zoff. Capitão da Itália campeã em 1982, ele levantou a taça aos 40 anos, um feito que até hoje não foi superado.

Em um futebol cada vez mais exigente, esses veteranos mostram que disciplina, inteligência tática e preparo físico podem compensar o avanço da idade — e, em alguns casos, até transformá-la em vantagem.

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Da Redação com Agências Portal d24am