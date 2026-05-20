Edema na panturrilha: médico do Santos quer Neymar apto à Seleção

O atacante sentiu a panturrilha no último jogo do Santos contra o Coritiba, no domingo (17)

Rio de Janeiro -Um edema na panturrilha direita de Neymar acendeu um alerta para a Seleção Brasileira após convocação para a Copa do Mundo de 2026. O atacante sentiu a panturrilha no último jogo do Santos contra o Coritiba, no domingo (17). Apesar de o problema não ser considerado grave, o quadro exige cautela.

O edema musucular é um inchaço dentro da musculatura e pode ser causado por sobrecarga, trauma ou uma pequeuna lesão muscular.

O coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, confirmou nesta quarta-feira (20) o pequeno problema na panturrilha direita de Neymar e assegurou que o jogador deve se apresentar sem limitações para a Seleção Brasileira, no dia 27.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, o quadro clínico de Neymar exige um período de recuperação considerado moderado. A situação inclusive já vinha sendo acompanhada pelo técnico Carlo Ancelotti antes da convocação e foi levado em consideração.

Por causa do edema, a expectativa é de que o atacante não jogeu as próximas partidas do Santos contra o San Lorenzo e o Grêmio.

Caso a recuperação ocorra dentro do esperado, é previsto que o jogador também participe de amistosos contra Panamá e Egito antes da estreia na Copa, marcada para o dia 13, contra Marrocos.

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Por D24 Portal D24am