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E o Neymar? Saiba como a seleção planeja ter o craque 100% na Copa

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: © Rafael Ribeiro/CBF) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/e-o-neymar-saiba-como-a-selecao-planeja-ter-o-craque-100-na-copa/

Atacante segue rotina intensa de recuperação nos Estados Unidos, enquanto a comissão médica adota cautela para garantir seu retorno sem riscos

EUA – Às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar ainda é o grande assunto dos noticiários. O camisa 10 continua sem condições de participar dos treinamentos com bola ao lado dos companheiros. Apesar da expectativa criada após o exame realizado na última segunda-feira (8), a evolução da lesão na panturrilha direita ainda não foi suficiente para que o atacante avançasse de etapa em seu processo de recuperação.

O novo exame apontou progresso dentro do esperado, mas também reforçou a necessidade de cautela. Por isso, o departamento médico da seleção brasileira mantém o planejamento traçado desde a apresentação do jogador na Granja Comary, no fim de maio.

A orientação da equipe liderada pelo médico Rodrigo Lasmar é que Neymar só será liberado para atividades com bola quando houver total segurança de que a lesão está completamente cicatrizada e sem risco de agravamento.

Diante desse cenário, a tendência é que Neymar não esteja disponível para a partida de abertura do Brasil na Copa do Mundo, marcada para sábado (13), contra Marrocos. O planejamento mais provável neste momento aponta para um retorno na segunda rodada da fase de grupos, quando a seleção enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia.

Mesmo uma eventual presença no banco diante dos marroquinos é vista apenas como uma possibilidade simbólica. Caso isso aconteça, a participação teria muito mais relação com o impacto emocional de sua presença junto ao elenco do que com uma utilização efetiva em campo.

Neymar e sua obsessão pela recuperação

Enquanto aguarda a liberação médica, Neymar tem chamado atenção nos bastidores pela dedicação ao tratamento. Aliás, de acordo com pessoas que acompanham a rotina da seleção, o atacante realiza sessões de recuperação em até três períodos por dia. O comprometimento se mantém, inclusive nos momentos em que o restante do elenco recebe folgas ou atividades mais leves.

No hotel da delegação e também no centro de treinamento, a imagem é de um jogador completamente focado em acelerar a recuperação sem comprometer a segurança física.

A urgência tem uma explicação especial. Aos 34 anos, Neymar encara a Copa do Mundo de 2026 como a última da carreira. Nas últimas semanas, o próprio atacante reforçou esse sentimento ao utilizar a expressão “last dance” em publicações nas redes sociais ao falar sobre o torneio.

Mesmo sem participar dos treinamentos coletivos, Neymar segue exercendo influência importante dentro do grupo. O atacante mantém proximidade com as principais lideranças da equipe, como Casemiro, Marquinhos, Danilo e Alisson. Contudo, também dedica atenção aos jogadores mais jovens do elenco.

Nos bastidores, o camisa 10 tem atuado como conselheiro e referência para diversos companheiros. A postura tem sido bastante elogiada internamente. Além disso, ajuda a reforçar sua importância para a seleção, mesmo durante o período em que permanece afastado dos gramados.

Enquanto Ancelotti trabalha para definir a equipe que enfrentará Marrocos, Neymar segue concentrado na recuperação da lesão. A expectativa da comissão técnica é contar com o camisa 10 ao longo da fase de grupos, desde que ele apresente evolução dentro dos prazos estabelecidos pelo departamento médico.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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