É hoje! Sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2026 define rivais brasileiros

O Flamengo, atual campeão, está garantido como cabeça de chave do Grupo A

Paraguai – A Conmebol realiza nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), em Luque, o sorteio que define os grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana 2026. O evento marca o início da fase principal das duas competições continentais, que começam em abril.

Na Libertadores, 32 equipes serão distribuídas em oito grupos. A divisão dos potes segue o ranking de clubes da entidade, com o Flamengo, atual campeão, garantido como cabeça de chave do Grupo A. Ao lado dele, outros times tradicionais da América do Sul também ocupam o Pote 1, enquanto os demais clubes foram organizados de forma decrescente conforme o desempenho recente.

Um dos pontos importantes do regulamento é que, nesta fase, não pode haver confronto entre equipes do mesmo país — exceção válida apenas para times vindos da fase preliminar. Isso influencia diretamente na formação dos grupos e aumenta a expectativa por possíveis combinações equilibradas.

A fase de grupos da Libertadores será disputada entre os dias 7 de abril e 28 de maio, com a final prevista para 28 de novembro.

Confira os potes

1 Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU Quito, Fluminense, Independiente del Valle

2 Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

3 Junior Barranquilla, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira e Cusco

4 Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Guayaquil

Já a Copa Sul-Americana também contará com 32 clubes divididos em oito grupos. Assim como na principal competição do continente, os potes foram definidos com base no ranking da Conmebol, reunindo equipes de diferentes países e com forte presença brasileira entre os principais cabeças de chave.

O torneio começa na mesma data da Libertadores, em 7 de abril, e segue até a final, marcada para o dia 21 de novembro.

Outro detalhe importante é que, assim como na Libertadores, clubes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana, o que também impacta diretamente o sorteio.

Com isso, a expectativa fica por conta da definição dos grupos e dos possíveis confrontos logo na primeira fase, que prometem movimentar o futebol sul-americano ao longo da temporada.

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Da Redação Portal d24am