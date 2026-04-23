Lesão de Estêvão preocupa Seleção e pode mudar lista da Copa

Artilheiro do Brasil na era Ancelotti, Estêvão marcou cinco gols em sete partidas sob o comando do treinador italiano

Inglaterra – A lesão de Estêvão, sofrida a menos de dois meses da Copa do Mundo, virou motivo de preocupação para a Seleção Brasileira e para o técnico Carlo Ancelotti. O atacante do Chelsea rompeu o músculo posterior da coxa direita e corre contra o tempo para tentar disputar o torneio.

Artilheiro do Brasil na era Ancelotti, Estêvão marcou cinco gols em sete partidas sob o comando do treinador italiano. O jovem de 18 anos vinha sendo peça importante no setor ofensivo e ganhou espaço nas últimas convocações.

Sem ele, a Seleção pode ter mudanças no ataque. Uma das principais opções é Raphinha, que pode voltar a atuar aberto pela direita. Outra alternativa é Luiz Henrique, que agradou nas oportunidades recentes e foi titular no amistoso contra a Croácia.

A possível ausência de Estêvão também abre disputa por vaga entre outros atacantes. Endrick surge como um dos candidatos após boas atuações recentes. Igor Thiago, destaque do Brentford, também aparece na briga. Outro nome observado é Rayan, do Bournemouth, que atua pelo lado direito.

Além dos atacantes, a comissão técnica avalia a possibilidade de aumentar o número de meio-campistas na lista final, o que pode beneficiar Lucas Paquetá.

Já Neymar depende mais de seu desempenho físico e técnico do que de vagas abertas. No momento, a presença do camisa 10 na Copa é considerada improvável.

A convocação oficial para o Mundial está prevista para 18 de maio. A estreia do Brasil será em 13 de junho, contra Marrocos.

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Da Redação Portal d24am