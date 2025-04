Dupla de Jorge, Mateus sofre problema de saúde e confirma ausência em shows em Manaus e outras duas cidades nesta semana

A dupla Jorge e Mateus emitiu um comunicado oficial em suas redes sociais informando que Mateus está sofrendo um problema de saúde e não se apresentará no show previsto para ocorrer em Manaus neste sábado (26). Segundo o informe, o sertanejo precisou passar por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (24).

A ausência foi confirmada no início da tarde de hoje. O artista, de 38 anos, também desfalcará os shows em Santarém e Belém, no estado do Pará, que ocorrem nesta quinta e sexta-feira (25).

Segundo a nota assinada pela TEP Entretenimento e Four Even, produtoras responsáveis pela turnê de 20 anos da dupla, Mateus foi submetido a um procedimento cirúrgico de urgência no joelho, o que o impossibilita de se apresentar nas datas. Em fevereiro deste ano o músico realizou uma primeira cirurgia no mesmo membro.

“Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo o cronograma previsto”, diz trecho da nota.

A produtora, no entanto, não informou a gravidade da lesão, nem quanto tempo o artista deve ficar afastado dos palcos.

Turnê antes de pausa na carreira

Em dezembro de 2024, Jorge e Mateus anunciaram uma turnê para comemorar os 20 anos de carreira antes de uma pausa por tempo indefinido. Segundo os cantores, depois dos shows eles pretendem “descansar, curtir e compor”.

A turnê teve início no dia 5 de abril, com show em São Paulo, e possui datas marcadas até dezembro deste ano.

Jorge e Mateus reforçaram que estão “na estrada” desde os 18 anos, fazendo uma média de 250 shows por ano atualmente. Por isso, eles acreditam que será necessário fazer uma pausa “para que continuemos contando essa história por mais tempo”, afirmou Jorge.

Por g1 AM