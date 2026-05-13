Produção de motos em Manaus cresce 10,6% e tem melhor início de ano desde 2008, aponta Abraciclo

Segundo o levantamento, de janeiro a abril foram fabricadas 745,8 mil motocicletas em Manaus.

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) cresceu 10,6% nos quatro primeiros meses de 2026 e registrou o melhor resultado para o período desde 2008. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Segundo o levantamento, de janeiro a abril foram fabricadas 745,8 mil motocicletas em Manaus. Apenas no mês de abril, a produção chegou a 184,3 mil unidades, maior volume registrado para o mês nos últimos 18 anos.

Na comparação com abril de 2025, o crescimento foi de 6,4%. Já em relação a março deste ano, houve queda de 13,3%.

De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o recuo mensal ocorreu porque abril teve menos dias úteis. “Em abril tivemos dois dias úteis a menos em relação a março, impactando diretamente o resultado da produção”, afirmou.

As motocicletas da categoria Street lideraram a fabricação no primeiro quadrimestre, com mais de 383 mil unidades produzidas. O segmento representa pouco mais da metade do total fabricado no período.

As motos de baixa cilindrada concentraram 78% da produção total. Já os modelos de alta cilindrada tiveram o maior crescimento proporcional, com alta de 43,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

As vendas também cresceram no período. Entre janeiro e abril, mais de 782 mil motocicletas foram licenciadas no país, aumento de 19,1% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2025.

As exportações das motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus também avançaram. Nos quatro primeiros meses do ano, foram embarcadas 14,9 mil unidades, alta de 22,7% em relação ao ano anterior.

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Por g1 AM — Manaus