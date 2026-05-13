Audiência pública apresenta projeto do novo Bumbódromo de Parintins; obra deve começar em outubro

Segundo o governo, a obra será realizada em etapas ao longo de três anos, sem interromper o Festival de Parintins.

O projeto de ampliação e modernização do Bumbódromo de Parintins foi apresentado nesta quarta-feira (13), durante a primeira audiência pública promovida pelo Governo do Amazonas no município. Segundo o governo, a obra será realizada em etapas ao longo de três anos, sem interromper o Festival de Parintins. A previsão é que a primeira fase comece em outubro deste ano.

O encontro reuniu representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), do Consórcio Arena Parintins e das diretorias dos bois Caprichoso e Garantido.

Durante a apresentação, a equipe técnica informou que o novo projeto prevê aumento de 70% na capacidade de público do Bumbódromo. A estrutura também deve ganhar novos espaços turísticos, memoriais dedicados aos bois Caprichoso e Garantido e melhorias no Liceu de Artes.

O projeto inclui ainda uma nova cobertura para proteger músicos, artistas e equipamentos durante períodos de chuva. A estrutura terá cerca de 37 metros de altura e foi planejada em conjunto com os bois-bumbás.

Outra mudança prevista é a modernização da arena, com instalação de elevadores de carga, estrutura metálica aérea sobre arquibancadas e camarotes, além de sistemas de guinchos para auxiliar na movimentação de alegorias durante as apresentações.

A audiência pública foi realizada em formato híbrido, com participação presencial e virtual. O encontro teve como objetivo apresentar o projeto, esclarecer dúvidas e receber sugestões da população sobre a obra.

Obras em fases

As obras serão divididas em fases. No primeiro ano, serão feitas as arquibancadas superiores. Já na segunda etapa, o projeto prevê a construção das arquibancadas inferiores e o rebaixamento da arena para facilitar a entrada das alegorias.

A fachada do novo Bumbódromo será inspirada em elementos amazônicos e pinturas indígenas. Segundo o governo, a proposta também prevê ampliação dos espaços de acessibilidade e melhorias na circulação de ar dentro do complexo.

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Por Rede Amazônica