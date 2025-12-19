Dudu Camargo é o campeão de A Fazenda 17, com 75,88% dos votos

O jornalista conquistou o público e garantiu o primeiro lugar

São Paulo – Dudu Camargo marca a história como o grande campeão de A Fazenda 17. O jornalista garantiu 75,88% dos votos na grande final e levou a bolada de R$ 2 milhões de reais. Além do dinheiro e da legião de fãs, Dudu sai do reality rural mais feliz do que nunca com jornada repleta de vitórias.

O campeão disputou a final do programa contra Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso. Sem equipe de redes sociais ou assessoria de imprensa, Dudu foi abraçado pelo público do primeiro ao último dia de confinamento.

Dudu protagonizou momentos que deram o que falar dentro da sede. Nas primeiras semanas de reality, o jornalista acabou ganhando fama por um motivo inusitado: a falta de banhos. A peãozada não perdoava e fazia piada com a situação, vibrando quando finalmente o rapaz resolveu se lavar após quatro dias sem visitar o chuveiro.

Durante o confinamento, Dudu dormiu na Baia em quatro semanas, sempre se envolvendo em situações curiosas. Na primeira noite, o peão levou uma mordidinha de Apolo, que tentou brincar para acordá-lo.

Ele se destacou como um dos fundadores da Equipe Total. No início, o peão formou uma dupla polêmica com Yoná, que se juntou a Carol, Duda, Saory, Matheus, Kathy e Gaby e Tàmires com objetivo de se defender contra o grupão.

O peão também viveu a expectativa de um romance com Saory. Dudu chegou a flertar com várias peoas, entre elas Duda e Gaby, mas foi com a dentista que a conexão ficou mais evidente. Os dois trocaram carinhos, dormiram juntos, e protagonizaram cenas de beijões de tirar o fôlego.

Dudu até caía nas formações de Roças, mas sempre dava um jeitinho de escapar por meio da Prova do Fazendeiro. Ele chegou a quebrar o recorde de todas as temporadas de A Fazenda, se tornando tetracampeão do chapéu.

Por nunca testar a preferência do público na berlinda, o peão passou a ser alvo direto dos competidores. Apesar de não entrar em embates diretos, Dudu colecionou rivais no confinamento.

Além dos integrantes do antigo Grupão, os ex-aliados da Equipe Total também se desentenderam com o jornalista e ele virou um dos mais escolhidos nas dinâmicas de apontamento. Estrategista nato, o peão também criou inimizades ao elaborar planos de jogo que envolviam “sacrificar” outros competidores para se salvar.

Dudu também foi responsável por uma série de punições no confinamento, mas nunca assumiu a culpa. Dudu deixou a sede 12 horas sem academia, 60 horas sem gás e forno elétrico, e 48 horas sem ovos e pães.

A personalidade marcante do jornalista chamou a atenção de todos na sede e até quem veio de fora se surpreendeu com a pose do peão.

Além dos elogios que recebia de Adriane Galisteu pelo uso de ternos nos momentos importantes da competição, Dudu roubou a cena quando recepcionou o diretor Boninho em Itapecerica das Chamas.

O jornalista só foi cair na Roça pela primeira vez depois de perder a Prova Final e ficar em último lugar no ranking dos tempos com Kathy. Visitando a varanda pela primeira vez, o peão foi salvo pelo público e comemorou muito a sua volta à sede. Dudu enfrentou uma nova votação com todo o Top 6 e mais uma vez foi salvo, se tornando finalista do programa! Com trajetória marcante e o abraço de uma legião de fãs, o jornalista foi eleito o grande vencedor da temporada e ficará marcado como um dos campeões mais queridos de todos os tempos.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am