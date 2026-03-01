Donald Trump diz que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto

Presidente dos EUA fez postagem em rede social após ataques coordenados entre Israel e os EUA ao Irã

Irã – Donald Trump confirmou, neste sábado (28), que o líder do Irã, Ali Khamenei, morreu após ataques coordenados entre Israel e os Estados Unidos.

Khamenei comandou o Irã há quase quatro décadas com mão de ferro e reprimiu opositores com força.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha afirmado que as forças militares do país destruíram o complexo do líder supremo do Irã.

