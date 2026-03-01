Domingo de guerra no Oriente Médio com mortes e tensão envolvendo EUA

Ataques contra o Irã continuaram com confirmações de mortes de autoridades e civis, além de retaliações iranianas contra Israel e forças americanas

Irã – O domingo (1º) foi marcado por novos bombardeios e aumento no número de mortos na guerra no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Os ataques, iniciados na madrugada de sábado (28), continuaram ao longo do dia, com confirmações de mortes de autoridades iranianas e vítimas civis.

Teerã confirmou a morte do líder supremo Ali Khamenei e do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad durante os bombardeios. Segundo a Sociedade do Crescente Vermelho, ao menos 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas apenas no primeiro dia de ofensiva.

Neste domingo (1º), o Ministério da Educação iraniano informou que 153 meninas morreram após um ataque a uma escola na cidade de Minab. Também houve registro de bombardeio ao Hospital Gandhi, em Teerã.

Os Estados Unidos, por meio do Comando Central (Centcom), afirmaram ter destruído a sede da Guarda Revolucionária Islâmica. O presidente Donald Trump declarou que a campanha militar continuará “até que todos os objetivos sejam atingidos” e ameaçou integrantes das forças iranianas.

Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra Israel, atingindo áreas residenciais em Beit Shemesh, deixando mortos e feridos. Três militares americanos também morreram em ataques iranianos a bases no Oriente Médio.

Apesar da escalada, Omã informou que o governo iraniano está disposto a discutir um cessar-fogo e retomar negociações sobre o programa nuclear, enquanto o cenário segue instável e com risco de novos confrontos.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am