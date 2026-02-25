Desemprego no Amazonas fecha 2025 em 8,4%, acima da média nacional, diz IBGE

Em todo o Brasil, 12 estados ficaram abaixo da média nacional, enquanto 15 registraram índices superiores.

O Amazonas fechou 2025 com taxa de desemprego de 8,4%, acima da média nacional de 5,6%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice no estado se manteve estável em relação a 2024 e é um dos mais altos do país.

O levantamento do IBGE considera pessoas a partir de 14 anos, em qualquer tipo de ocupação, com ou sem carteira assinada. É classificado como desempregado quem buscou trabalho nos 30 dias anteriores à entrevista. Ao todo, são visitados cerca de 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

No ranking nacional, o Amazonas tem uma das maiores taxas de desocupação, atrás apenas de Bahia (8,7%), Pernambuco (8,7%), Piauí (9,3%) e outros estados do Nordeste. Em todo o Brasil, 12 estados ficaram abaixo da média nacional, enquanto 15 registraram índices superiores.

Apesar do cenário nacional positivo, com a menor taxa de desemprego da série histórica iniciada em 2012, o Amazonas não acompanhou a melhora. O Brasil encerrou 2025 com taxa de 5,6%, resultado atribuído ao aquecimento do mercado de trabalho e ao aumento do rendimento real, segundo o IBGE.

Informalidade passa de 50% no Amazonas

Além do desemprego elevado, o estado também registra alto nível de informalidade. Em 2025, 50,8% dos trabalhadores amazonenses estavam em ocupações informais, sendo acima da média nacional, que foi de 38,1%.

Isso significa que mais da metade dos trabalhadores no estado não tem garantias como carteira assinada, 13º salário, férias ou seguro-desemprego.

Rendimento médio é um dos menores

O rendimento médio mensal do trabalhador no Amazonas foi de R$ 2.733 em 2025, também abaixo da média nacional, que ficou em R$ 3.560.

No ranking nacional de renda, o estado aparece entre os menores valores do país. O maior rendimento médio foi registrado no Distrito Federal (R$ 6.320), seguido por São Paulo (R$ 4.190) e Rio de Janeiro (R$ 4.177).

Segundo o IBGE, o maior rendimento já registrado no Amazonas foi de R$ 2.838, em 2012, considerando valores corrigidos pela inflação. Em 2025, o estado permaneceu abaixo desse recorde.

