Cruzeiro e Atlético-MG fecham acordo e recebem punições por briga generalizada

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Gilson Lobo/AGIF) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/cruzeiro-e-atletico-mg-fecham-acordo-e-recebem-punicoes-por-briga-generalizada/

Clubes terão multa milionária e jogadores suspensos; decisão ainda depende de homologação

Brasil – Após a confusão generalizada na final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro chegaram a um acordo com a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) para encerrar o caso.

A proposta prevê a suspensão de quatro jogos para cada jogador expulso, além de multa de R$ 400 mil para cada clube. O acordo, chamado de transação disciplinar, ainda precisa ser homologado pelo tribunal.

Além das punições, os clubes também se comprometeram a realizar campanhas de doação para a região da Zona da Mata e promover ações de combate à violência no futebol.

Caso seja aprovado, o cumprimento das suspensões não ocorrerá em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. As punições serão aplicadas apenas no Campeonato Mineiro de 2027.

A Procuradoria solicitou a suspensão do processo até a análise final do TJD-MG, que deve avaliar o caso em caráter de urgência.

Entenda o caso

Ao todo, 25 jogadores — sendo 13 do Cruzeiro e 12 do Atlético — além de um membro da comissão técnica, foram denunciados com base em artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) relacionados a participação em rixa e agressão física.

As penalidades previstas poderiam variar de dois a até 12 jogos de suspensão, além de multas aos clubes. No entanto, o acordo reduz as punições e busca encerrar o caso de forma mais rápida.

A briga ocorreu após o apito final da decisão estadual e ganhou grande repercussão pelas cenas de agressões entre atletas dentro de campo.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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