Concursos da CGM e Semmas têm inscrições prorrogadas pela Prefeitura de Manaus

O pagamento da taxa ser feito dentro do horário limite da instituição bancária para o processamento do mesmo. Certames ofertam um total de 65 vagas de níveis médio e superior.

As inscrições para os concursos públicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) foram prorrogados para até as 15h da quinta-feira (18), informou a Prefeitura de Manaus. O pagamento da taxa ser feito dentro do horário limite da instituição bancária para o processamento do mesmo. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site .

Os dois certames ofertam um total de 65 vagas de níveis médio e superior. É possível concorrer a até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos diferentes. Mais detalhes estão nos editais publicados no Diário Oficial do Município (DOM) em 7/11.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 130 para nível médio e R$ 180 para nível superior.

Pela primeira vez, a Prefeitura realiza concurso para cargos na CGM, órgão criado em 2022. São 35 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, nos cargos de Analista e Técnico Municipal de Controle Interno.

Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI): 25 vagas para nível superior, com salários de R$ 10 mil para 40h semanais. Áreas: ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, engenharia civil e outras graduações.

Técnico Municipal de Controle Interno (TMCI): 10 vagas para nível médio, com salário inicial de R$ 6 mil para 40h semanais.

Semmas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade oferece 30 vagas, mais cadastro de reserva:

Analista Municipal I: salários iniciais de R$ 3.822,71, para fiscalização, química, geografia e geologia.

Analista Municipal II: salários de R$ 7.404,82, para engenharia agrônoma, ambiental, civil e florestal.

amazonianarede

Por g1 AM