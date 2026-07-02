Concurso da Guarda Municipal de Manaus: mais de 1,8 mil candidatos são convocados para correção da prova discursiva

Candidatos podem consultar a lista de convocados e o resultado definitivo no Diário Oficial do Município e também no site da banca organizadora do concurso.

A Prefeitura de Manaus convocou 1.813 candidatos aprovados na prova objetiva do concurso para Guarda Municipal para a etapa de correção da prova discursiva. A medida foi publicada na terça-feira (30) pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) e dá continuidade à primeira fase do certame.

Os candidatos podem consultar a lista de convocados e o resultado definitivo no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.341, e também no site da banca organizadora do concurso, Instituo Consulplan.

O concurso registrou 32.957 inscritos. Desse total, 2.997 candidatos foram aprovados na prova objetiva por atingirem o mínimo de 60% de acertos, conforme previsto no edital.

Segundo os critérios de classificação, foram chamados para correção das provas discursivas 1.800 candidatos da ampla concorrência, número equivalente ao limite de vagas previstas para essa categoria, e 13 pessoas com deficiência (PcDs). Como o número de aprovados nessa modalidade foi menor do que o limite de 90 vagas previsto em edital, não haverá remanejamento para a lista de ampla concorrência.

A Prefeitura de Manaus informou que acompanha e fiscaliza todas as etapas do concurso por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos, responsável por garantir a aplicação das regras do edital e a transparência do processo.

Processos do concurso

Depois da prova objetiva, os candidatos ainda passam por outras fases previstas no edital, como teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B.

O concurso integra o plano de expansão da Guarda Municipal. Atualmente, a corporação tem mais de 430 agentes armados. A meta é chegar a mil servidores até 2028, com convocações escalonadas: 190 em 2026, 200 em 2027 e o restante em 2028, conforme o orçamento.

Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal atua de forma complementar às forças de segurança estaduais e federais, com foco na prevenção, patrulhamento urbano e apoio à população.

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Por g1 AM — Manaus