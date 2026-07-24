Com abaixo-assinado, argentinos querem repetir a final da Copa do Mundo

Petição para que a Fifa refaça o jogo entre Argentina e Espanha acumula mais de 83 mil assinaturas no país dos vice-campeões

EUA – A vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo segue repercutindo, inclusive no país dos vice-campeões, onde internautas criaram um abaixo-assinado para pedir que a Fifa refaça a decisão. A campanha, divulgada na plataforma Change.org, ultrapassou 83 mil assinaturas na manhã desta quinta-feira (23) e sugere que as seleções deveriam jogar novamente, mas desta vez “sem um árbitro corrupto”.

Criada pela torcedora Gisela Sánches, a petição questiona a atuação do juiz esloveno Slavko Vinčić na vitória espanhola por 1 a 0 no último domingo (19).

Segundo Gisela, a partida foi “manchada pela conduta controversa e corrupta” do árbitro. A torcedora ainda sugere que o profissional teria aceitado suborno para influenciar o resultado.

“Essa é uma decepção monumental para jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que desejam ver um jogo decidido pelo talento e pela dedicação em campo, e não por decisões de arbitragem manipuladas. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram o árbitro tomando decisões que claramente favoreciam uma equipe em detrimento da outra, alterando o curso natural da partida”, diz o abaixo-assinado.

“Não se trata apenas de uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial. Precisamos garantir a integridade dos árbitros em todos os níveis do esporte. Se permitirmos que a corrupção prospere nesse palco global, estaremos dando um péssimo exemplo para as futuras gerações de atletas e torcedores.”

O movimento dos argentinos surgiu após um abaixo-assinado que pede a expulsão da Argentina da próxima Copa do Mundo viralizar nas redes sociais.

A campanha “Argentina Out” foi criada durante o Mundial e alcançou milhões de assinaturas de internautas que acreditam que a seleção de Lionel Scaloni foi beneficiada pela Fifa.

Ao longo do torneio, torcedores de diferentes países passaram a criticar árbitros por tomarem decisões a favor da Argentina em campo. A teoria de que a entidade máxima de futebol estaria favorecendo os campeões de 2022 perdeu força na final contra a Espanha, quando o jogador argentino Enzo Fernández foi expulso e os espanhóis marcaram o gol de vitória na prorrogação.

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Do R7 Portal d24am