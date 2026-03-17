Centro de Manaus ganhará Parque Tecnológico com investimento de mais de R$ 14 milhões, diz prefeito

O projeto prevê a restauração do casarão histórico da ilha de São Vicente, em frente ao mirante Lúcia Almeida.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira (17) mais de R$ 14 milhões para a criação do Parque Tecnológico do Distrito de Inovação do Largo de São Vicente, no centro da cidade. O investimento vem de um convênio entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A proposta faz parte da estratégia da Prefeitura de transformar o centro histórico em polo de tecnologia, empreendedorismo e economia criativa.

Do total, R$ 10.237.624,28 milhões vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), repassados pela Finep. A Prefeitura vai investir cerca de R$ 4 milhões como contrapartida.

O projeto prevê a restauração do casarão histórico da ilha de São Vicente, em frente ao mirante Lúcia Almeida. O espaço será adaptado para receber startups, universidades, empresas de tecnologia e iniciativas da economia criativa.

David Almeida afirmou que a ideia é unir revitalização urbana e desenvolvimento econômico, levando tecnologia para o centro histórico de Manaus.

“Estamos firmando esse convênio da Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Finep, para restaurar o casarão da ilha de São Vicente, no centro da cidade, em frente ao mirante Lúcia Almeida. Vamos levar tecnologia e inovação para essa área dentro do conceito de cidade inteligente no centro de Manaus. Com essa parceria, vamos iniciar em breve as obras de restauro e devolver aquele espaço público em forma de serviços para a população”, disse o prefeito.

O Distrito de Inovação busca preparar Manaus para a nova economia da Amazônia, criando oportunidades para startups e pesquisas voltadas a desafios urbanos e ambientais.

O secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, disse que o projeto é um passo importante para consolidar Manaus como referência em inovação na região Norte.

“O Distrito de Inovação do Largo de São Vicente é um projeto estruturante para Manaus. Com esse convênio, avançamos na construção de um ambiente que conecta tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento econômico”, afirmou Oliveira.

O convênio terá duração de até 60 meses, tempo previsto para a recuperação do imóvel, implantação da infraestrutura e início das atividades do parque tecnológico.

O projeto faz parte da política da Prefeitura de diversificar a economia, estimular novos negócios e gerar empregos ligados à inovação e tecnologia.

amazonianarede

Por g1 AM