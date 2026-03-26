Brasil perde para a França mesmo com um a mais em amistoso nos EUA

Seleção desperdiça chances, tem atuação apagada de Vinícius Júnior e estreia com derrota sob comando de Carlo Ancelotti

EUA – A seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em amistoso que marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti nesta Data Fifa.

EUA – A seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em amistoso que marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti nesta Data Fifa.

Mesmo com vantagem numérica durante todo o segundo tempo, após a expulsão de um jogador francês, o Brasil não conseguiu transformar a superioridade em resultado. A equipe teve dificuldades na criação e, principalmente, na finalização das jogadas ofensivas.

Um dos destaques negativos foi Vinícius Júnior, que, apesar de algumas tentativas, teve atuação discreta e pouco influente no ataque brasileiro.

Como foi o jogo

O início da partida foi marcado por muita movimentação, mas poucas chances claras de gol. O trio ofensivo formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli até conseguiu chegar ao ataque, mas pecou nas decisões finais.

A França, por outro lado, mostrou mais entrosamento e levou perigo em contra-ataques. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Kylian Mbappé abriu o placar após receber lançamento e finalizar por cobertura, em um belo gol.

Na volta do intervalo, o Brasil passou a pressionar mais, principalmente após a expulsão de Dayot Upamecano, aos sete minutos. Mesmo com um jogador a mais, a seleção não conseguiu converter o domínio em gols.

A França ampliou aos 19 minutos, em rápido contra-ataque. Michael Olise avançou livre e serviu Hugo Ekitiké, que marcou o segundo.

O Brasil conseguiu diminuir aos 32 minutos, quando Bremer aproveitou jogada dentro da área após cobrança de falta e empurrou para o fundo da rede.

Nos minutos finais, a equipe brasileira pressionou em busca do empate, mas voltou a falhar nas conclusões. Bremer ainda teve uma boa oportunidade de cabeça, e Vinícius Júnior desperdiçou uma das últimas chances, sem conseguir finalizar com precisão.

Com o resultado, o Brasil inicia a nova fase sob comando de Ancelotti com derrota e sinais de que ainda precisa ajustar o setor ofensivo para os próximos compromissos.

amazonianarede

Da Redação portal d24am