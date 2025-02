Bloco de rua é encerrado por funcionar de forma irregular em Manaus

Cinco blocos de rua foram fiscalizados durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF)

Manaus- Cinco blocos de rua foram fiscalizados neste sábado (22), para verificar a legalidade dos eventos carnavalescos. Um bloco no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, foi encerrado por não apresentar documentos obrigatórios.

“Nosso objetivo principal é que os eventos possam ocorrer de maneira segura, integrada e trazendo maior eficiência de prestação de serviço para a população. O objetivo é que esses blocos ocorram de maneira ordenada, por isso foi discutido diversos detalhes da Portaria de Carnaval e as diretrizes necessárias para a realização dessas festas”, disse o chefe Departamento de Planejamento Integrado (DPI) da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), major William Gomes.

O delegado titular do 20ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) Fernando Bezerra, explicou sobre a integração dos órgãos durante a primeira Central Integrada de Fiscalização (CIF), do carnaval de 2025.

“É muito importante lembrar que nosso papel aqui não é inviabilizar a realização desses eventos. O objetivo principal é que todos que queiram brincar o carnaval possam estar devidamente adequados e regularizados de acordo com as normas, por isso primeiro fazem a abordagem de orientação, verificação acerca das autorizações devidas e, caso seja necessário, a dissolução de algum evento”, ressaltou o delegado.

No bairro Parque Dez e Alvorada, dois blocos foram autuados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) por não apresentarem os documentos obrigatórios para o funcionamento do evento.

Crianças e adolescentes

Além da fiscalização, as equipes da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e do Juizado Infracional da Infância e da Juventude (JIJI), verificaram a presença de crianças e adolescentes nos locais.

“Buscamos explicar aos organizadores do evento as regras, fazer as orientações cabíveis com muito cuidado e apoio. As crianças que estão presentes com os pais, existe todo um tipo de abordagem, até 12 anos não pode participar e de 12 anos para cima estão liberados, mas sempre acompanhado de um responsável legal e com todos os documentos”, explicou Delma Sousa, assessora da Secretaria de Criança e Adolescente da Sejusc.

Bloco encerrado

Na zona norte de Manaus, um bloco de rua foi encerrado por diversas irregularidades, além de apresentar risco para o público.

“Nesse evento foram constatados por alguns órgãos irregularidades, como por exemplo, questão do som, ausência de bombeiro civil para as intervenções necessárias, a ligação irregular de energia que poderia também declinar em um problema incendiário, a questão do limite das ruas que estava estabelecido no autorização e não foi respeitado. Então, por essas diversas irregularidades é melhor que seja vedada a continuidade desse bloco de carnaval diante de todo o parecer técnico para a segurança da população”, explicou o delegado Fernando Bezerra.

Da Redação com Assessoria Portal d24am