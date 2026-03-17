Babu Santana diz que vai processar autores de ataques após BBB 26

Ator afirma que não aceitará comentários caluniosos nas redes e relata impacto emocional após participação no reality

Rio de Janeiro – O ator Babu Santana afirmou que pretende acionar a Justiça contra pessoas que publicaram ataques e comentários considerados difamatórios durante sua participação no Big Brother Brasil 26.

A declaração foi feita nesta terça-feira (17), após a repercussão de críticas nas redes sociais. Segundo Babu, embora saiba lidar com opiniões negativas, não pretende ignorar acusações falsas e ofensas.

“Sobre atos caluniosos e difamatórios, pretendo processar”, afirmou o ator, ao comentar o aumento de mensagens agressivas. Ele também criticou a forma como o ódio tem ganhado espaço nas plataformas digitais.

Críticas e impacto emocional

Babu destacou que ataques pessoais, especialmente com ofensas à aparência e insinuações, causam impacto e refletem uma cultura de intolerância nas redes. Segundo ele, conteúdos negativos acabam recebendo mais atenção do que mensagens positivas.

O ator relembrou ainda que, após sua participação no Big Brother Brasil 20, chegou a cogitar responder críticas individualmente, mas mudou de postura com o tempo.

Reflexões após o reality

Após deixar o programa, Babu afirmou que, em um primeiro momento, teve a sensação de rejeição do público. No entanto, com o tempo, percebeu que também recebeu grande volume de mensagens de apoio.

Ele reconheceu que teve excessos durante o confinamento, especialmente em conflitos dentro da casa, e disse que se arrepende da forma como lidou com algumas situações.

Arrependimentos e aprendizado

O ator também citou desentendimentos com a ex-participante Ana Paula Renault, destacando que seu arrependimento não está relacionado à pessoa, mas à maneira como reagiu.

Por fim, Babu relatou que o período pós-reality foi emocionalmente difícil, com sensação de julgamento constante, inclusive ao tentar se retratar. Ainda assim, reforçou que pretende seguir lidando com as críticas, mas sem tolerar ataques que ultrapassem os limites legais.

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Da Redação Portal d24am