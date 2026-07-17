Árvore cai e causa congestionamento na Avenida Rodrigo Otávio

Tombamento ocorreu durante forte chuva no bairro Japiim; ainda não há informações sobre feridos ou danos

Manaus – Uma árvore caiu na tarde desta sexta-feira (18) na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo relatos de motoristas que passavam pelo local, a queda da árvore deixou o trânsito congestionado na região. A suspeita é de que o tombamento tenha sido provocado pela forte chuva que atingiu a capital nesta tarde.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou veículos atingidos. Equipes responsáveis devem ser acionadas para realizar a remoção da árvore e liberar a via.

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Por D24