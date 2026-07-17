29.6 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Notícias Amazonas Árvore cai e causa congestionamento na Avenida Rodrigo Otávio

Árvore cai e causa congestionamento na Avenida Rodrigo Otávio

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/arvore-cai-e-causa-congestionamento-na-avenida-rodrigo-otavio/

Tombamento ocorreu durante forte chuva no bairro Japiim; ainda não há informações sobre feridos ou danos

Manaus – Uma árvore caiu na tarde desta sexta-feira (18) na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo relatos de motoristas que passavam pelo local, a queda da árvore deixou o trânsito congestionado na região. A suspeita é de que o tombamento tenha sido provocado pela forte chuva que atingiu a capital nesta tarde.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou veículos atingidos. Equipes responsáveis devem ser acionadas para realizar a remoção da árvore e liberar a via.

amazonianarede
Por D24

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas