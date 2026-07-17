Arraial do Studio 5 reúne música e comidas típicas em Manaus de 17 a 19 de julho

A programação inclui apresentações musicais, barracas de comidas juninas e atividades de entretenimento.

O Studio 5 Shopping e Convenções promove, de 17 a 19 de julho, o Arraial do Studio 5 em Manaus. O evento terá entrada gratuita e vai reunir shows musicais, comidas típicas e atividades para toda a família.

A programação inclui apresentações musicais, barracas de comidas juninas e atividades de entretenimento.

Entre os destaques está a “Mini Fazendinha”, espaço lúdico e educativo para crianças. O público infantil também terá pintura facial, balões, brindes e outras atrações.

Serviço

Arraial do Studio 5

Data: 17, 18 e 19 de julho

Local: Studio 5 Shopping e Convenções – Manaus (AM)

Entrada: Gratuita

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Por g1 AM