Arraial do CSU começa no Parque 10 e terá mais de 300 danças e atrações até julho

Festival reúne apresentações folclóricas, barracas gastronômicas e lazer para toda a família até o dia 6 de julho.

O Arraial do CSU, um dos mais tradicionais festivais folclóricos de Manaus, começou em grande estilo na noite de quinta-feira (6), no Centro Social Urbano (CSU) do bairro Parque Dez. A 43ª edição do Festival do Parque Dez já atrai o público e promete um mês inteiro de celebração da cultura popular.

A primeira noite reuniu muitos visitantes que estavam com saudade do evento. Com mais de 40 anos de história, o festival chega à 43ª edição trazendo várias novidades.

A estrutura oferece entretenimento para todas as idades. Barracas com uma variedade de comidas deram um sabor especial à festa. Para as crianças, há uma área de lazer com brinquedos, oficinas e o “Projeto Brincando no Parque”.

Para quem gosta de aventura, a roda gigante e outras atrações do parque de diversões completam o clima de diversão em família.

A dança é o coração do festival. Durante toda a programação, cerca de 300 apresentações folclóricas prometem encantar o público com cores, ritmos e tradições.

O festival também representa oportunidade de renda para vendedores que aproveitam a programação para comercializar produtos e comidas típicas, em barracas montadas ao redor do espaço. Do tacacá ao churrasquinho, do milho à maçã do amor, há opções para todos os gostos.

O Festival Folclórico do Parque Dez segue até o dia 6 de julho, com programação diária a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Por g1 AM — Manaus