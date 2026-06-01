Arraial do CSU começa na quarta-feira (4) com um mês de programação em Manaus

Ao todo, estão previstas mais de 300 apresentações culturais, entre danças folclóricas, cirandas, danças regionais, quadrilhas e outras manifestações populares que valorizam a cultura amazonense.

O tradicional Festival Folclórico do Parque Dez, conhecido popularmente como Arraial do CSU, começa na próxima quarta-feira (4), em Manaus. O evento será realizado até o dia 5 de julho no Complexo Social Urbano Professora Lucy Omena (CSU do Parque Dez), na Zona Centro-Sul da capital, com entrada gratuita e programação diária das 18h à meia-noite.

Em sua 44ª edição, o festival promete reunir milhares de pessoas durante um mês de atividades voltadas para toda a família. Ao todo, estão previstas mais de 300 apresentações culturais, entre danças folclóricas, cirandas, danças regionais, quadrilhas e outras manifestações populares que valorizam a cultura amazonense.

Considerado um dos arraiais mais tradicionais de Manaus, o Festival Folclórico do Parque Dez é um dos principais eventos do calendário junino da cidade. A programação busca preservar tradições culturais e oferecer opções de lazer para moradores e visitantes durante o período das festas de junho.

Além das apresentações culturais, o público contará com parque de diversões, shows musicais, espaços de convivência e uma ampla área gastronômica. O local terá barracas com comidas típicas, pratos da culinária regional, doces, guloseimas e opções gourmet.

O festival também contribui para a movimentação da economia local, gerando oportunidades de renda para empreendedores, comerciantes e trabalhadores que atuam durante o período das festividades juninas.

A importância do evento foi reconhecida oficialmente pelo município nos últimos anos. Em 2025, o Festival Folclórico do Parque Dez passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Manaus e também foi declarado Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município.

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Por g1 AM Portal d24am