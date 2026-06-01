Arena Planeta Boi reúne todos os itens de Caprichoso e Garantido em noite de ‘esquenta’ para o Festival de Parintins

Mais de 30 mil pessoas estiveram na festa, realizada na Arena da Amazônia, que aumentou o clima de expectativa para a grande disputa no bumbódromo a menos de um mês para o festival.

A quinta edição do Arena Planeta Boi reuniu os 21 itens oficiais de Caprichoso e Garantido para uma noite que mais parecia uma prévia do Festival Folclórico de Parintins. O evento ocorreu na Arena da Amazônia, neste sábado (30) e aumentou o clima de expectativa para a grande disputa no bumbódromo a menos de um mês para o festival.

Mais de 30 mil pessoas estiveram na festa para ver os bois Caprichoso e Garantido. Antes dos grandes protagonistas entrarem em cena, a Amazonas Jazz Band apresentou releituras de grandes toadas dos bois azul e vermelho.

Por volta das 22h, o Caprichoso deu início à apresentação e percorreu o espaço da Arena da Amazônia no estilo boi de rua, no sincronismo da Marujada de Guerra, assim como acontece em Parintins.

Durante a apresentação, os 21 itens performaram toadas do álbum “Brinquedo que Canta Seu Chão”, tema do boi azul para este ano, tudo sem deixar de fora sucessos antigos.

Um dos destaques foi a performance da ex-BBB e cunhã-poranga Marciele Albuquerque. Sob gritos eufóricos, ela arrebatou o público sob olhares carinhosos de colegas de confinamento no reality. Breno, Chaiany, Gabi, Maxiane e Brígido subiram ao palco e sentiram de perto a energia da cultura amazônica.

O relógio já passava da 0h quando o Boi Garantido surgiu no palco do Planeta Boi. Vindo do meio da galera, o boi fez a torcida vermelha e branca pular, dançar e cantar com muita animação.

Toadas do álbum “Parintins: Portal do Encantamento”, tema do bumbá este ano, ecoaram na Arena da Amazônia e embalaram a festa com todos os itens no palco.

A ex-BBB e cunhã-poranga Isabelle Nogueira foi um dos pontos altos do lado vermelho e não conteve as lágrimas ao ser homenageada com um verso feito pelo amo do boi João Paulo Farias, que exaltou a trajetória e a importância de Isabelle para a divulgação do festival no país.

A noite contou ainda com shows de Bumbá Beat, Sebastião Júnior e Prince do Boi. Os veteranos fecharam a noite apresentando grandes sucessos dos dois bois.

amazonianarede

Por g1 AM