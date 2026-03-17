Anderson Silva confirma aposentadoria do MMA e descarta retorno ao octógono

Lenda do UFC diz não ter mais motivação para o MMA e projeta até duas lutas de boxe antes de encerrar carreira

Esportes – O ex-campeão do UFC, Anderson Silva, confirmou que está oficialmente aposentado do MMA e não pretende voltar a lutar na modalidade. Aos 50 anos, o brasileiro afirmou que não tem mais “cabeça” para retomar a rotina intensa de treinos.

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o “Spider” revelou que recusou um convite para participar de um evento organizado por Jake Paul, que teria lutas de MMA e kickboxing previstas para maio.

Segundo o lutador, a decisão também está ligada a novos projetos pessoais, incluindo o processo de formação na área policial, que exige foco total.

Foco no boxe

Apesar de descartar o retorno ao MMA, Anderson Silva deixou em aberto a possibilidade de realizar uma ou duas lutas de boxe antes de encerrar definitivamente a carreira nos esportes de combate.

Nos últimos anos, o brasileiro migrou para o boxe e conquistou vitórias sobre nomes conhecidos como Tyron Woodley, Tito Ortiz e o ex-campeão mundial Julio César Chávez Jr..

Adversários “dos sonhos”

Ao falar sobre possíveis despedidas, Anderson citou dois nomes que gostaria de enfrentar: Chris Weidman, responsável por encerrar sua histórica sequência de vitórias no UFC, e o japonês Hayato Sakurai.

A aposentadoria marca o fim de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do MMA, com destaque para as 10 defesas de cinturão no UFC, que consolidaram Anderson Silva como um dos maiores nomes do esporte.

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Da Redação Portal d24am