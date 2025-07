Amazonas registra redução nos desmatamentos e focos de calor em junho

Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quinta-feira (3).

O Amazonas registrou redução nos índices de desmatamento e nos focos de calor durante o mês de junho. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta quinta-feira (3), houve queda de 52,46% na área desmatada no estado e 64,72% nos focos de calor, em comparativo com o mesmo período do ano passado.

Os dados apontam que foram desmatados 6.614 hectares no mês passado, número abaixo dos 13.915 hectares registrados em junho de 2024.

A diminuição também foi significativa nos alertas de desmatamento, que apresentaram queda de 60,76%, com 255 registros em junho deste ano, frente aos 650 registrados no mesmo período do ano anterior.

A maior redução foi verificada nos focos de calor, passando de 258 ocorrências em junho de 2024 para 91 em junho de 2025.

Maiores índices

No recorte territorial referente ao mês de junho de 2025, os municípios com maior área desmatada foram:

Lábrea: 2.103 hectares

Apuí: 1.276 hectares

Boca do Acre: 890 hectares

Em relação à quantidade de alertas de desmatamento, os mesmos municípios lideram o ranking, com Lábrea registrando 59 alertas, seguido por Apuí e Boca do Acre, ambos com 49 registros.

Já no número de focos de calor, os maiores registros foram verificados nos municípios de Manicoré, com 32 ocorrências; Novo Aripuanã, com 19; e Humaitá, com 11 registros.

De acordo com a legislação ambiental vigente, o desmatamento ilegal pode resultar em multas de R$ 5 mil por hectare ou fração da área afetada, valor que pode ser dobrado em casos de uso de fogo ou incêndios não autorizados.

Além das penalidades financeiras, o Ipaam realiza o embargo administrativo das áreas desmatadas e das atividades ilegais, com possibilidade de apreensão de equipamentos utilizados nas infrações.

