Adequação à nova CNH suspende novos serviços de habilitação no Detran-AM

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) suspendeu, nesta terça-feira (16), os serviços relacionados à habilitação em decorrência da adequação do sistema devido às mudanças determinadas pelo Governo Federal, por conta da CNH do Brasil. A previsão é que o serviço seja normalizado na quinta-feira (25).

O órgão ressalta que para os condutores que já emitiram taxas de habilitação, os atendimentos seguem normalmente em todos os postos do Detran Amazonas.

“O Detran Amazonas, nesta terça-feira (16), suspendeu os serviços de CNH para implementar a nova resolução do Governo Federal que muda algumas tratativas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Lembrando que quem fez o pagamento da taxa de renovação, segunda via e outros serviços de habilitação, vão conseguir finalizar. Apenas processos novos estão suspensos no momento. Essa melhoria é para a população, para que possa vir aqui e ter o melhor atendimento”, explica o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes.

Novo modelo

A nova resolução prevê o curso teórico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e aulas com instrutores credenciados.

A abertura do processo acontece diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da CNH do Brasil. Todos os conteúdos do curso teórico serão oferecidos de maneira online gratuitamente no site do Ministério dos Transportes ou presencialmente, nas autoescolas. O novo processo de obtenção de CNH determina ainda apenas duas horas de aulas práticas obrigatórias, podendo ser realizadas em autoescola ou com instrutor autorizado.

O Ministério dos Transportes destaca que a habilidade para dirigir continua sendo avaliada por exames teóricos e práticos obrigatórios realizados pelos Detrans. Caso o candidato seja reprovado na primeira prova, ele terá o direito ao primeiro reteste sem custo adicional.

O novo processo oferece ainda maior flexibilidade na formação de condutores, permitindo que os candidatos organizem sua formação, utilizem seu próprio veículo nas aulas práticas, desde que acompanhado do instrutor autorizado. Outra mudança é o fim da exigência de prazo para finalizar o processo.

