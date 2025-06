Acidente deixa três feridos em Manaus; vítima foi arremessada em vidro de carro

Acidente aconteceu na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, na zona leste da capital

Manaus – Três jovens ficaram feridos durante um acidente entre motocicleta e carro na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Com o impacto da colisão, uma das vítimas foi arremessada e bateu a cabeça no vidro traseiro do veículo.

Segundo informações de testemunhas, três jovens trafegavam na mesma motocicleta sem capacetes quando colidiram na traseira de um carro modelo Fiat Cronos que estava parado no Semáforo.

Com o impacto da colisão, o condutor da moto ficou com fratura exposta no braço, a segunda ocupante foi arremessada e bateu a cabeça no vidro do veículo e a terceira pessoa sofreu apenas escoriações. Os integrantes do carro não ficaram feridos.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

