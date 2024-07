Zezé Di Camargo revela atitude dos filhos após gravidez de Graciele Lacerda: “O patrimônio”

Zezé Di Camargo concedeu uma entrevista onde comentou sobre sua vida profissional e pessoal nesta sexta-feira, 26 de julho. Em um certo momento, o artista foi questionado sobre a chegada de mais um filho, aos 61 anos, e ele contou a atitude que os outros tiveram, em forma de brincadeira, ao saberem que sua esposa, Graciele Lacerda está gravida.

O sertanejo concedeu uma entrevista ao jornalista João Lima Neto, da Rádio Verdinha, e contou detalhes da reação dos filhos ao compartilhar com eles à gravidez de sua atual esposa. O cantor revelou a brincadeira que fizeram com ele.

“Você vai ser pai aos 61 anos. Diferente dos outros filhos, você vai ter mais tempo para estar ali juntinho, creio eu”, iniciou o jornalista. Zezé negou a questão do tempo e explicou o motivo: “Com essa história que inventei do Rústico [projeto musical], eu aumentei os meus shows. Para você ter uma ideia, no mês passado fiz 18 shows e esse mês vão ser 14”.

Ele continuou explicando sua rotina profissional: “O trabalho aumentou. Todo mundo pensa que trabalho de artista é só entrar no avião, ir para o local do show, cantar e ir embora. Mas para você manter uma carreira de excelência, principalmente uma com esse tempo todo, não é fácil. Você tem que matar um leão por dia todos os dias. Eu passei a semana inteira gravando clipes na minha fazenda”.

Adiante foi pontuado na entrevista que, agora, com mais um filho a despesa vai aumentar. Zezé concordou e relatou a brincadeira que os outros filhos fizeram sobre a chegada de mais um irmão na família.

“A despesa aumentou, né. Pelo menos, em relação a herança, os outros filhos já falaram: ‘já que você vai ter mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio. A hora que se for a briga não vai ser tão grande’”, declarou o cantor rindo da situação.

