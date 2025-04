Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém com ajuda de Fábio Jr.

Além da Páscoa, o sambista já se vestiu de Papai Noel em outras ocasiões para distribuir presentes no Natal

Rio de Janeiro – Mantendo viva uma tradição que já atravessa décadas, o sambista Zeca Pagodinho voltou a espalhar alegria pelas ruas de Xerém neste feriado de Páscoa. Com seu já conhecido carisma, ele distribuiu ovos de chocolate para as crianças da região, arrancando sorrisos e emocionando moradores.

Este ano, a ação ganhou a doação do cantor Fábio Jr. que entrou no clima solidário e enviou uma remessa de ovos de Páscoa para colaborar com a iniciativa de Zeca.

A parceria surpreendeu e encantou os fãs dos artistas, que destacaram o gesto de união e carinho com a comunidade.

Zeca Pagodinho é conhecido não apenas por sua contribuição à música brasileira, mas também pelo compromisso com ações sociais.

Além da Páscoa, o sambista já se vestiu de Papai Noel em outras ocasiões para distribuir presentes no Natal — sempre em Xerém, bairro onde mora.

A entrega dos ovos foi acompanhada de muito samba, alegria e gratidão.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am