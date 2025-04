Juliana Oliveira presta depoimento após denúncia contra Otávio Mesquita

A humorista chegou na delegacia acompanhada do advogado Hédio Silva Jr

São Paulo- Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, do SBT, prestou depoimento à Polícia Civil de Osasco (SP) na tarde desta quarta-feira (23), sobre a denúncia de estupro feita por ela contra o apresentador Otávio Mesquita. A humorista chegou na delegacia acompanhada do advogado Hédio Silva Jr. As informações são do site metrópoles.

A denúncia de Juliana foi acatada pelo 7º Distrito Policial de Osasco na semana passada. Segundo a denúncia, as imagens e a transcrição dos diálogos do episódio do programa ocorrido em 2016, mostram que o apresentador tocou nos seios e nas partes íntimas da ex-assistente de palco, mesmo quando ela tentou se esquivar.

Em um comunicado publicado por sua equipe, Otávio Mesquita afirmou que acompanha o caso com “serenidade”.

“Amigos da imprensa, estou acompanhando tudo com serenidade, reflexão e com o apoio da minha equipe jurídica. Neste momento, minha prioridade é respeitar todos os envolvidos e manter a tranquilidade. Um abraço com o carinho de sempre”, disse o apresentador.

Da Redação Portal d24am