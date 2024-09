Zé Felipe perde a paciência com médico por supostas críticas a Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta última quinta-feira, 12 de setembro. O filho do sertanejo Leonardo parece que não gostou de alguns comentários feitos por um médico e, sem citar o nome do profissional, rebateu os ataques.

Em seguida do desabafo, Zé Felipe aparentemente se arrependeu de ter feito a publicação e os vídeos dos Stories do Instagram. “Estou tentando ficar mais de boa, não brigar com ninguém. Nunca briguei, sempre respondi, mas fui relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução. A gente tem que estar a cada dia melhor, aprender mais e não manter os mesmos erros. Certo? Só que de vez em quando aparece uns insetos e você precisa às vezes ‘desevoluir’ um pouquinho e desabafar“, declarou.

“Apareceu um doutor aí falando coisas que me chatearam. Doutor, é o seguinte, pega seu diploma, seu consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo bem dobrado e soca dentro do seu r*bo de uma vez. Filho de uma égua“, completou ele, sem paciência com o profissional da saúde.

Atitude de Zé Felipe

No vídeo do desabafo, Zé Felipe não deixou claro quais foram os comentários feitos pelo médico, mas seus seguidores acreditam que tenha relação com o fato de Virginia ter levado dois cirurgiões plásticos, Mariana Genelhu e Thiago Paoliello, que viajaram de São Paulo à capital de Goiás só para auxiliar na cicatriz da cirurgia.

Vale frisar, que o assunto repercutiu nas redes sociais e muitos profissionais opinaram sobre o assunto. A influenciadora deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé, no domingo (08). Eles já são pais de Maria Alice e Maria Flor.

