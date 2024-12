Yara Amazônia: referência de Liderança e Transformação no Amazonas

“Sua trajetória inspira não apenas as mulheres, mas todos aqueles que acreditam que a verdadeira liderança está em servir com integridade e empatia. Parabéns, Yara, por ser uma força motriz de mudança ao longo de 2024, personalidade reconhecida e absolutamente comprometida com o espírito público. Que seu legado continue a inspirar gerações e a transformar vidas.”

Por Betty Suely Lopes – [email protected]

Homenagear Yara Amazônia como a Personalidade de 2024 é reconhecer a força transformadora de uma mulher que, com coragem e determinação, transcendeu os desafios para fazer do Amazonas um exemplo de gestão ética, inclusão social e promoção de direitos. À frente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Yara mostrou que a administração pública pode e deve ser uma ferramenta de justiça social, proteção ambiental e desenvolvimento humano.

Completar um ano na presidência do TCE-AM é mais que uma marca temporal; é a consolidação de um compromisso inabalável com os valores que norteiam sua trajetória. Em uma gestão inovadora e inclusiva, Yara liderou iniciativas que enfrentaram os desafios mais prementes da população amazonense, com atenção especial aos mais vulneráveis. Sua atuação incansável ressoa em ações que vão da fiscalização da saúde pública à defesa dos direitos das mulheres, passando pelo zelo absoluto na aplicação de recursos públicos.

A criação do Comitê de Crise da Saúde e as fiscalizações rigorosas realizadas pelas Blitz TCE revelam a prioridade dada à saúde como direito fundamental. Esses esforços demonstram uma gestão sensível às necessidades da população, especialmente no combate às irregularidades que comprometem a dignidade dos atendimentos. Esse compromisso reflete não apenas a competência técnica, mas a visão humanitária que define Yara Amazônia.

Sua atenção às mulheres, no entanto, é o que a torna um verdadeiro símbolo de mudança. Sob sua liderança, a criação da Ouvidoria da Mulher transformou o TCE-AM em um espaço de acolhimento e voz para as vítimas de violência. Além disso, Yara enfatizou a importância de combater o empobrecimento das mulheres, um problema que transcende as desigualdades salariais, atingindo profundamente o direito à igualdade de oportunidades. Sua defesa pela capacitação e pelo empreendedorismo feminino abre portas para que as mulheres do Amazonas alcancem independência financeira e, com isso, possam transformar suas comunidades.

O zelo pela aplicação dos recursos públicos também é um destaque de sua gestão. Por meio da modernização tecnológica e da implementação de inteligência artificial, o TCE-AM tornou-se mais eficiente e ágil na auditoria e fiscalização. Essas inovações fortalecem o combate à corrupção e garantem que cada recurso seja revertido em benefício da população, promovendo transparência e eficiência.

Sua liderança também ecoa em causas globais, como a defesa da Amazônia. Yara entende que a floresta em pé é um legado que transcende fronteiras, sendo essencial para o equilíbrio ambiental do planeta. Ao priorizar a fiscalização de projetos sustentáveis e ações que valorizam a preservação ambiental, ela reafirma o papel do Amazonas como guardião de um dos maiores patrimônios naturais da humanidade.

Na educação, sua gestão reforçou a importância do uso responsável dos recursos, garantindo que eles cheguem à ponta e impactem diretamente a qualidade do ensino. Para Yara, investir em educação é plantar as bases para um futuro justo e sustentável, no qual todos tenham a oportunidade de prosperar.

Esta manifestação é uma homenagem a uma mulher que, com dedicação e coragem, transformou desafios em oportunidades e obstáculos em avanços. Yara Amazônia representa o exemplo de que a gestão pública pode ser o motor de um Amazonas mais justo, inclusivo e sustentável. Sua trajetória inspira não apenas as mulheres, mas todos aqueles que acreditam que a verdadeira liderança está em servir com integridade e empatia

Por fim, é impossível falar sobre a gestão de Yara Amazônia sem destacar o reconhecimento nacional que coroa o conjunto de suas iniciativas transformadoras. A Associação Nacional dos Tribunais de Contas (Atricon) conferiu a ela a Medalha do Mérito Diamante, a maior honraria destinada à presidência de uma entidade de contas no Brasil. Essa premiação não apenas celebra seu espírito público e compromisso com a transparência, mas também reflete o impacto de sua atuação em questões essenciais para o Amazonas e, por extensão, para o país.

A medalha é um reconhecimento ao modelo de governança que ela implementou no TCE-AM, que hoje serve de referência para outras cortes no Brasil. Suas ações exemplares para assegurar a aplicação eficiente dos recursos públicos, especialmente na mitigação dos graves problemas sociais da região, evidenciam sua dedicação em fazer da administração pública um verdadeiro instrumento de cidadania.

Yara Amazônia não apenas lidera; ela inspira. Sua trajetória como gestora pública, mulher e defensora incansável da justiça social e da preservação ambiental eleva o padrão de atuação nas instituições públicas do país. Que seu exemplo continue iluminando os caminhos de tantos que lutam por um Brasil mais justo, transparente e humano.

Parabéns, Yara, por ser uma força motriz de mudança em 2024, personalidade reconhecida e absolutamente comprometida com o espírito público. Que seu legado continue a inspirar gerações e a transformar vidas

Betty é assistente social, formada pela UFAM, foi deputado estadual em dois mandatos, e conselheira do Tribunal de Contas do Município de Manaus.

