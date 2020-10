Wilson Lima fecha novamente bares, flutuantes, balneários e anuncia retorno das aulas

Durante a coletiva (24), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou na sede do governo novo decreto com medidas restritivas devido o aumento de casos de covid-19 em Manaus e o retorno das aulas do ensino fundamental da rede estadual em Manaus a partir do dia 30 de setembro.

Conforme o chefe do executivo, os estabelecimento que deverão voltar a fechar serão: Bares, flutuantes, balneários, praias, casas de show , aluguel de sítios, chacarás e casas de eventos.

No entanto, conforme o governador , serão liberados apenas, “eventos que já haviam sido liberados, e que vão seguir todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades em saúde.”

Além disso, algumas atividades foram restringidas no horário de funcionamento. Portanto, restaurantes e lojas de conveniência funcionarão até às 22h.

Retorno das aulas

Durante a coletiva, Wilson Lima anunciou o retorno das aulas do ensino fundamental da rede estadual em Manaus. Este, portanto, ocorre a partir do dia 30 de setembro.

De acordo com o governador, “será de forma híbrida, parte presencial e parte virtual.”

A partir disso, os alunos poderão acompanhar as aulas pelo programa Aulão Virtual. Por outro lado, os estudantes deverão ir à escola duas vezes por semana.

Wilson Lima também fez desabafo em relação as medidas tomadas.

“Eu não vou deixar balada aberta e escola fechada. Nós não podemos punir o aluno do ensino público que já tem uma defasagem histórica, em relação ao ensino primário, porque alguns querem ir pra balada,” disse.

Interior

Nos outros 61 municípios do Amazonas, Wilson, disse que ainda será feita reunião com os prefeitos, secretários municipais de saúde e educação para discutir a volta das aulas no interior do estado.

