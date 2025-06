Após ser atropelada por ônibus na Compensa, mulher morre em Manaus

O ônibus da linha 211 fazia uma curva no momento do impacto, que deixou a vítima gravemente ferida

Uma mulher de 62 anos morreu na noite de sexta-feira (27) após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã, no momento em que a vítima tentava atravessar a via.

De acordo com as informações, o ônibus da linha 211 fazia uma curva quando atingiu a pedestre, que foi lançada ao chão com ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro no local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Testemunhas do acidente devem ser ouvidas nos próximos dias.

Da Redação Portal d24am