Contêineres caem em cima de carreta com motorista dentro em Manaus

Acidente aconteceu no Porto Chibatão localizado na rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital

Manaus- Um motorista ficou ferido após três contêineres caírem em cima da carreta em que ele estava na tarde desta quarta-feira (25), no Porto Chibatão localizado na rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagem mostra os contêineres em cima da carreta enquanto o condutor grita dentro do veículo.

Apesar do susto, o motorista da carreta saiu do veículo andando. Testemunhas informaram que a vítima ficou com alguns ferimentos pelo corpo mas passa bem.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am