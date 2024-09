Whindersson Nunes pede desculpas públicas após cometer erro no ‘Rock in Rio’: ‘Perdão’

Whindersson Nunes se apresentou no “Rock in Rio” nesta última quarta-feira (19) sob o nome artístico Lil Whind. Durante sua participação no festival, o humorista cometeu um erro ao levar vários amigos para participar de seu show e se esquecer da participação do cantor e amigo Menino da NVR.

Através de seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira (20), Whindersson pediu desculpas publicamente, afirmando que acabou se “embananando” com a ordem de suas músicas.

“Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, que esperavam que ele subisse no palco do Rock in Rio. Perdão, irmão, de verdade”, pediu o humorista.

Ele continuou, se desculpando pelo deslize e prometendo fazer algo ainda maior para recompensar o amigo. “Desculpa, irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas tô triste com meu erro. Só faço show para que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho. Se isso não acontece, meu propósito não foi atingido. Desculpa, pelo meu filho, me comprometo a algo maior, e tô com você e sua família pra tudo. Perdão, irmão”, disse Whindersson no post.

Confira:

Whindersson Nunes fala sobre saúde mental

Através de seu perfil nas redes sociais, Whindersson Nunes fez um desabafo sobre sua saúde mental, alertando o público sobre a importância de se cuidarem em meio ao crescimento de casos envolvendo ansiedade e depressão.

“Minha mensagem pra você, que assim como eu, é um sobrevivente, é que depois que parei de pensar nas coisas daqui e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida. Dinheiro não vai, casa, tênis, nada, muito menos o tempo que você perdeu em não usar seu talento para ajudar alguém”, afirmou.

