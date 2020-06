Webinário reúne pesquisadores indígenas para refletir sobre impactos da pandemia

Evento é parte do lançamento do projeto Pandemias Amazônicas

Pesquisadores do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena da Universidade Federal do Amazonas (NEAI/Ufam) se reúnem na próxima terça-feira, dia 23 de junho, às 17h (horário de Brasília) para o primeiro encontro virtual do projeto “Pandemias Amazônicas”.

Mestres e doutores, professores e pesquisadores em Antropologia, os participantes vão debater o modo de pensar indígena neste momento de crise nos territórios ancestrais na Amazônia. “Entendemos a pandemia como um fenômeno socioambiental mais amplo que agrega aspectos políticos, socioeconômicos, biológicos e culturais”, pontua Gilton Mendes dos Santos, coordenador do NEAI.

O evento é parte do lançamento do projeto Pandemias Amazônicas, um mapeamento colaborativo de narrativas indígenas realizado em parceria do NEAI com o InfoAmazonia. Para assistir o webinário basta conectar no Facebook do InfoAmazonia:

https://www.facebook.com/ infoamazonia/

*com informações da assessoria

Leia também: