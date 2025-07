Governo Federal libera R$ 5,4 milhões para seis cidades do Amazonas em situação de emergência por inundações

A Defesa Civil Nacional citou que os municípios beneficiados devem apresentar prestação de contas detalhada dos recursos aplicados.

Seis cidades do Amazonas que tiveram situação de emergência por inundação reconhecida pelo Governo Federal receberão o repasse total de R$ 5,4 milhões por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O valor será dividido entre as localidades, conforme autorização publicada na edição de sexta-feira (4) do Diário Oficial da União (DOU).

O ato administrativo indica que os valores serão usados em ações emergenciais como assistência humanitária, aquisição de alimentos e reparos em infraestrutura danificada. A Defesa Civil Nacional citou que os municípios beneficiados devem apresentar prestação de contas detalhada dos recursos aplicados.

Confira os cidades e os valores contemplados:

Tefé: R$ 550.972,32 (Inundações)

Tonantins: R$ 692.428,00 (Inundações)

Borba: R$ 1.136.925,00 (Inundações/Tempestade)

Caapiranga: R$ 163.872,00 (Inundações)

Jutaí: R$ 953.621,00 (Inundações)

Urucurituba R$ 532.711,40 (Inundações)

Na decisão consta que, caso os municípios não apliquem as verbas de forma adequadas, podem haver a suspensão de novos repasses e responsabilização prevista na legislação.

Situação de emergência

No dia 2 de junho, o Governo Federal reconheceu 30 cidades amazonenses em situação de emergência por inundações, através de portaria publicada no Diário Oficial da União.

Também foi reconhecido o status emergencial a outros dois municípios do Amazonas: Barreirinha, por chuvas intensas, e Carauari, por erosão de margem fluvial.

A cidade de Borba é a única do estado a ter dois reconhecimentos vigentes, sendo um por inundações e outro por chuvas intensas.

Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de assistência, como distribuição de cestas básicas, água potável, kits de higiene e limpeza, além de refeições para equipes que atuam nas áreas atingidas.

Veja a lista completa abaixo:

Amaturá – Inundações

Anamã – Inundações

Apuí – Inundações

Barreirinha – Chuvas intensas

Benjamin Constant – Inundações

Boa Vista do Ramos – Inundações

Boca do Acre – Inundações

Borba – Inundações/Chuvas intensas

Caapiranga – Inundações

Carauari – Erosão da Margem Fluvial

Careiro – Inundações

Careiro da Várzea – Inundações

Coari – Inundações

Eirunepé – Inundações

Fonte Boa – Inundações

Guajará – Inundações

Humaitá – Inundações

Ipixuna – Inundações

Itamarati – Inundações

Japurá – Inundações

Juruá – Inundações

Jutaí – Inundações

Manacapuru – Inundações

Manaquiri – Inundações

Manicoré – Inundações

Maraã – Inundações

Novo Aripuanã – Inundações

Santo Antônio do Içá – Inundações

São Paulo de Olivença – Inundações

Tefé -Inundações

Tonantins – Inundações

Urucurituba – Inundações

Para acessar os recursos, os municípios precisam enviar um plano de trabalho por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Após a aprovação, o valor é oficializado em nova portaria publicada no DOU.

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus