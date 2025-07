Família pede Justiça por adolescente espancado até a morte: ‘só queria viver’

O silêncio na casa da família Silva, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, contrasta com o som brutal que ecoou pelas ruas da comunidade na tarde de quarta-feira (3). Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, saiu para comprar leite e não voltou. Espancado com violência, o adolescente morreu dois dias depois, no sábado (5), vítima de um crime que, segundo familiares e vizinhos, poderia ter sido evitado.

Fernando foi atacado por um grupo de jovens com histórico de violência, de acordo com relatos de moradores. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o adolescente sofreu traumatismo craniano, hemorragia e edema cerebral — lesões provocadas pelas agressões.

A dor da perda vem acompanhada do sentimento de impotência. Segundo o irmão de Fernando, Wellyngson Bob, o adolescente vinha relatando ameaças e ofensas.

“Ele falou pra gente no domingo \[antes da agressão]. Disse que não aguentava mais. Mas quando fomos atrás deles, já era tarde. A gente queria ter evitado isso. Queria ter protegido ele”, disse, emocionado.

De acordo com Wellyngson, os agressores não eram da comunidade. Tinham chegado recentemente ao bairro, vindos de outro local onde também teriam se envolvido em confusões.

“Eles não conheciam ninguém aqui. Já vieram com esse comportamento. Agrediram até crianças pequenas. O neto da minha vizinha, de 5 anos, e o de outro vizinho também foram vítimas. Era uma ameaça constante pra todo mundo, e meu irmão era o alvo principal”, contou.

Fernando era descrito como um jovem tranquilo, querido por todos.

“Meu irmão era uma ótima pessoa. Ele só queria viver, só isso. Não merecia isso. Queremos justiça. Que ninguém mais passe pelo que a gente está passando”, desabafou o irmão.

Vídeos feitos por testemunhas no momento da agressão circularam nas redes sociais e ajudaram a polícia a identificar os envolvidos.

A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) informou que os autores já foram identificados e que as diligências continuam para localizá-los. A polícia disse ainda que não divulgará mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

O caso reacende o debate sobre a escalada da violência entre adolescentes, a ausência de medidas preventivas e o papel do Estado na proteção da juventude. Para a família de Fernando, agora resta o luto — e a esperança de que a morte dele não seja em vão.

“Meu irmão não pode voltar, mas a gente precisa acreditar que isso vai mudar alguma coisa. Que alguém vai ouvir. Que vai parar por aqui”, disse Wellyngson.

amazonianarede

Por Matheus Castro, Naine Carvalho, g1 e Rede Amazônica — Manaus