Vítima de agressão usa celular do agressor para pedir ajuda em Manaus

O companheiro dela, autor das agressões, foi preso em flagrante

Manaus – Um homem, de 27 anos, foi preso nesta sexta-feira (13) após agredir a companheira, de 25 anos, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. A vítima pediu ajuda à Polícia Civil do Amazonas ((PC-AM) por mensagem no disque-denúncia do celular do próprio agressor.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, as investigações iniciaram após a vítima entrar em contato com o disque-denúncia da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) informando que teria sido agredida pelo homem.

“O crime foi praticado na madrugada desta sexta-feira e o plantão da Depca encaminhou o caso para a DECCM centro-sul. Assim que a equipe policial recebeu a informação, foi até a casa da vítima e efetuou a prisão em flagrante do agressor”, informou a delegada.

A delegada ressaltou a importância das denúncias para os casos de violência doméstica e dispôs o número da unidade especializada para que as vítimas possam buscar ajuda.

“As vítimas de violência doméstica familiar podem acionar o (92) 98545-0808, disque-denúncia da DECCM centro-sul, que funciona também como WhatsApp, para denunciar os agressores”, finalizou a delegada.

A Polícia Civil alerta que casos de violência doméstica também podem ser denunciados por meio dos seguintes números: 180, da Central de Atendimento à Mulher, e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As denúncias também podem ser realizadas presencialmente nas DECCMs ou na delegacia de polícia mais próxima do local do crime.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal e está à disposição da Justiça.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am