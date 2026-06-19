Roubos de veículos caem 95% e atingem menor índice desde 2011

Os números correspondem ao mês de maio deste ano em comparação ao mesmo período de 2011

Manaus – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) contabilizou, no mês de maio, 22 roubos a veículos em todo o estado. Esse é o menor quantitativo registrado no período desde o início do registro da série histórica, em 2011, quando ocorreram 485 crimes desta natureza. A redução entre os períodos destacados chega a 95,4%, resultado das ações integradas das Forças de Segurança que, desde 2021, passaram a contar com recurso tecnológico do Sistema Paredão.

De acordo com o governador Roberto Cidade, os resultados alcançados mostram o fortalecimento das ações integradas das Forças de Segurança do Amazonas e o investimento em inteligência e tecnologia.

“Registrar o menor número de roubos de veículos da série histórica representa mais tranquilidade para a população e demonstra que o trabalho realizado está chegando na ponta. O Sistema Paredão tem sido uma ferramenta importante nesse processo, ajudando não apenas na redução dos crimes, mas também na recuperação de milhares de veículos. Seguiremos investindo e ampliando as estratégias para garantir mais segurança e qualidade de vida ao povo amazonense”, destacou o governador Roberto Cidade.

O secretário da SSP-AM, Anézio Paiva destacou que o Paredão está operando em todo o estado com monitoramento 24 horas, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus. Esse acompanhamento tem permitido maior celeridade na localização e recuperação de veículos por parte das Forças de Segurança.

“Hoje, temos o Sistema Paredão em Manaus e em todos os 61 municípios. Os números mostram a eficiência dessa ferramenta, que claro, colabora e auxilia no trabalho dos nossos policiais militares e civis, que também mantém suas expertises no trabalho diário das ruas e o resultado não poderia ser diferente. Quanto menos roubos estivemos registrando, mais segurança estaremos proporcionando a nossa população”, frisou o secretário.

As Forças de Segurança do Amazonas operam com o Sistema Paredão desde 2021. De lá até agora, mais de 4 mil veículos foram recuperados em todo o estado com o auxílio da ferramenta. Somente este ano, conforme o coordenador do Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública (Ciaisp) da SSP-AM, major Marcelo Magalhães, 361 foram recuperados.

“Nestes números temos, também, os veículos que passamos a recuperar nos demais municípios a partir da implantação das nossas câmeras de leitura de placa dentro das viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Hoje, podemos dizer que estamos presente em todo o estado do Amazonas”, reforçou o coordenador do Ciaisp/SSP-AM.

Conforme dados do Ciaisp, a ferramenta possibilitou a localização e recuperação de veículos com restrição de roubos ou furtos em 21 municípios, dentre eles Tonantins, Fonte Boa e Eirunepé. “Temos uma excelente ferramenta, e por conta disso, a resposta a esse tipo de crime é muito imediata seja em Manaus, quanto no interior”, destacou o coordenador.

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Com informações da Assessoria Portal d24am